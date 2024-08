Apax acquista Thoughtworks in un'operazione da 1,75 miliardi di dollari

Thoughtworks

(Teleborsa) -, società di consulenza tecnologica globale che integra strategia, progettazione e ingegneria, ha stipulato un accordo di fusione definitivo in base al quale fondi didi Thoughtworks che non possiede già, per 4,40 dollari ad azione, il che implica unper Thoughtworks.Il prezzo di acquisto rappresenta unsul prezzo di chiusura delle azioni di Thoughtworks del 2 agosto 2024, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima dell'annuncio della transazione, e un premio di circa il 48% sul prezzo medio ponderato per volume delle azioni di Thoughtworks per i 30 giorni che terminano il 2 agosto 2024.Si prevede che la transazione si concluda nel quarto trimestre solare del 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. La transazione è stata approvata da un'affiliata dei fondi Apax, nella sua veste di azionista di maggioranza di Thoughtworks, e non è richiesta alcuna approvazione da parte di altri azionisti. Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Thoughtworkse Thoughtworks tornerà a essere una società privata.