Wall Street annulla parte delle perdite dopo l'apertura in profondo rosso

(Teleborsa) -. Stamattina il Nikkei 225, il principale indice del mercato giapponese, ha registrato un calo del 12% nel suo giorno peggiore dal Lunedì Nero del 1987, con i mercati europei che a loro volta hanno mostrato cali significativi.Tuttavia,. Indicazioni positive sono arrivate dall'ISM non manifatturiero per il mese di luglio, che ha indicato come il settore terziario americano abbia accelerato, tornando in fase di espansione.Intanto, il presidente della Federal Reserve di Chicago, ha affermato che il compito della banca centrale non è reagire a un mese di dati più deboli sul lavoro, ma ha anche sottolineato che la banca centrale reagirà ai segnali di debolezza dell'economia e ha indicato che i tassi di interesse potrebbero essere troppo restrittivi ora.I recenti dati macroeconomici deboli hanno aumentato i. In particolare, venerdì il Bureau of Labor Statistics ha comunicato che, nel mese di luglio, i nuovi posti di lavoro creati sono stati solamente 114 mila, ben inferiori alle attese, e il tasso di disoccupazione è salito a sorpresa dal 4,1% al 4,3%. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori prevedono ora una probabilità dell'84% che la banca centrale statunitense, rispetto all'11% registrato la scorsa settimana.L'indice, il principale "indicatore della paura" di Wall Street, si è moderato nel pomeriggio, dopo essere salitonel 2020.Guardando aidella Borsa di New York, scambia con una flessione dell'1,93% il, che prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 5.239 punti, ritracciando del 2,01%. In forte calo il(-1,84%); come pure, pesante l'(-2,34%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-2,45%),(-2,42%) e(-2,21%) sono tra i più venduti.Tutte le Blue Chip del Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,53%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,76%. <