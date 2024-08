Enel, Equita alza TP: tra meno indebitate del settore e con yield più elevati

Equita

Enel

Endesa

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6%) ilsu, confermando la" sul colosso energetico italiano. Gli analisti ritengono che i risultati 2Q24 abbiano fornito segnali positivi, con numeri superiori alle attese, una solida crescita dell'EBITDA a +6% nel 2Q (+9% nel 1H) e una guidance di EBITDA FY24 che punta al "top" del range 22,1-22,8 miliardi di euro.A valle dei risultati 2Q, hanno quindidel +4%/+5% su 2024-25 e del +1% dal 2026, facendo notare che Enel è tra le società meno indebitate del settore (D/EBITDA 2,4x) e con uno degli yield più elevati (7,3% sul 2024).Equita ritinee che Enel: siaper sfruttare il processo di decarbonizzazione in corso (crescita delle FER e delle GRID associate), con un'ampia base clienti su cui sfruttare i benefici della gestione integrata dei margini; abbiache, con l'attesa di 2,4x D/Ebitda per fine anno, si colloca tra i gruppi con il più basso indebitamento del settore (insieme a) ed uno dei più alti dividend yield (7.3%-7.9% in arco piano); ha un, con una maggiore focalizzazione sulla generazione di cassa e sulla flessibilità degli investimenti, una solida posizione di liquidità e una maggiore esposizione ai business regolamentati.