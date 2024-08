Innovatec, CdA approva progetto di scissione. Quotazione di Haiki+ nel 2025

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha chiuso i primi sei mesi del 2024 con risultati operativi positivi, pur in un difficile contesto regolatorio del settore Efficienza Energetica e Rinnovabili. In questo scenario, Innovatec ha registrato nel semestrecon incrementi double digit a 112,3 milioni di euro (+16%) edpari a 15,4 milioni di euro (+29%). L'al 14% rispetto all'12% registrato nello stesso periodo dell'esercizio precedente. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2024 risulta in miglioramento a circa Euro -62 milioni (31/12/2023: -65 milioni di euro. La positiva generazione di cassa garantita dalla redditività operativa è stata messa al servizio della realizzazione di investimenti, viene sottolineato.Il Consiglio di Amministrazione ha approvato ildi Innovatec finalizzato a separare il business Ambiente ed economia circolare dal business Efficienza energetica e rinnovabili. All'esito della scissione saranno, con i seguenti modelli di business: Innovatec su concentrerà sulla gestione e sviluppo del business efficienza energetica e rinnovabili; la società beneficiaria Haiki+, interamente controllata da Innovatec, si concentrerà sulla gestione e sviluppo del business dell'ambiente ed economia circolare.La scissione è motivata dall'esigenza didi Innovatec separando i due rami aziendali, caratterizzati anche da nuove e da differenti dinamiche e aspettative di mercato nonché da distinte tempistiche di creazione di valore, agevolando così lo sviluppo e un'appropriata valorizzazione degli stessi.I Piani di Sviluppo 2025-2027 delle due business unit singolarmente gestite saranno oggetto di presentazione al mercato ad inizio del mese di ottobre 2024. La