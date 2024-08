EdiliziAcrobatica, ricavi semestrali in calo a 70,6 milioni di euro con fine incentivi

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 70,6 milioni di euro, in crescita per ciò che concerne il business non derivante dagli incentivi straordinari, su tutte le società del Gruppo. Nel primo semestre del 2023 i ricavi erano stati pari a 77,6 milioni di euro, di cui 15,9 milioni prodotti da Acrobatica Energy relativamente al superbonus.Quanto alla controllata francese EdiliziAcrobaticaSas, si segnala che i ricavi si sono attestati a circa 2,4 milioni di euro, in crescita del 6,3%. Per quanto riguarda la spagnola EA, i ricavi prodotti si sono attestati a circa 1 milione di euro, in aumento di oltre il 60%. Acrobaticaè in forte crescita con ricavi a 376 mila euro, contro 35 mila dello stesso periodo del 2023. Infine per quanto concerne Enigma, la società controllata da Acrobatica che opera nella, nel primo semestre dell'anno ha superato 5,1 milioni di euro, in crescita del 19%."Abbiamo sempre sostenuto che il bonus facciate e il superbonus rappresentassero un elemento straordinario rispetto all'andamento del comparto dell'edilizia in generale e rispetto al nostro business ordinario - ha commentato la- Oggi, questo si evidenzia in particolare nei ricavi consolidati che derivano dal nostro core business, e non beneficiano più delle opportunità derivanti dai bonus sopra citati. Questo risultato ci rende particolarmente fieri e orgogliosi perché dimostra come il know-how e il modello di business di Acrobatica siano solidi e continuino a rappresentare la scelta di elezione di un numero sempre crescente di clienti".