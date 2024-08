Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.243 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,02%); come pure, senza direzione l'(0%).Sul mercato tornano gli acquisti dopo il sell-off di lunedì, innescato dai dati USA deludenti, sembra allontanarsi l'ipotesi di recessione negli USA e di un taglio dei tassi d'emergenza da parte della Fed.Sul fronte macroeconomico. è povera di spunti l'agenda odierna, gli investitori si concentrano sugli utili societari. Disney ha annunciato una trimestrale migliore delle attese, mentre Super Micro Computer ha pubblicato utili deludenti. Stessa sorte per Airbnb che oltre a risultati deludenti ha svelato anche una guidance debole sui ricavi dell'intero anno.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,26%),(+0,80%) e(+0,71%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,76%),(-0,63%) e(-0,42%).Tra i(+2,08%),(+1,91%),(+1,81%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,51%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+25,93%),(+5,17%),(+3,30%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,74%.Seduta negativa per, che scende del 5,74%.Sensibili perdite per, in calo del 5,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,40%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,6 Mln barili; preced. -3,44 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 249K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).