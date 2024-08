Wall Street rimbalza dopo il tonfo di lunedì. Bene Caterpillar dopo i conti

Dow Jones

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dello 0,76% sul, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,04%. Buona la prestazione del(+1,02%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,91%).Lunedì, il Dow Jones e l'indice S&P 500 hanno registrato la loro peggiore seduta dal 2022, alimentati daie dallaIn luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,46%),(+1,22%) e(+1,18%).del Dow Jones,(+3,04%),(+2,88%),(+2,79%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,59%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,41%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,19%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+6,55%),(+5,31%),(+5,14%) e(+4,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,44%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,44%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,49%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,44 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 249K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,1%).