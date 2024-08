Banca Privata Leasing, Bankitalia invia commissari in affiancamento al CdA

BPER Banca

(Teleborsa) - Nell'esercizio dell'azione di vigilanza, la Banca d'Italia ha nominatoqualiin affiancamento al Consiglio di amministrazione dia far data dal 6 agosto 2024; i due Commissari coadiuveranno gli Organi Sociali nella realizzazione delle "iniziative funzionali al pieno ripristino di un'operatività improntata ai principi di sana e prudente gestione", si legge in una nota della banca.In linea con la discontinuità richiesta dalla Banca d'Italia,sia della capogruppo Banca Privata Leasing che della controllata ADV Finance.Banca Privata Leasing "e la gestione rimane affidata agli Organi Aziendali in carica", viene sottolineato.Il Gruppo Banca Privata Leasing si è costituito a seguito dell'da parte di Banca Privata Leasing (nata nel 1987) delle società ADV Finance, Procredit e ADV Family specializzate nella cessione del quinto e nei finanziamenti verso privati. L'offerta del Gruppo è incentrata su prodotti e servizi dedicati ai privati (cessione del quinto), alle PMI ed ai professionisti (leasing, mutui e finanza di urgenza) e sulla raccolta del risparmio tramite il conto deposito online.Il maggiordel Gruppo è Privata Holding S.r.l. con l'82,6% del capitale, seguito dacon il 9,2%. Altri soci contano per l'8,2%, secondo quanto indica il sito internet del Gruppo.