Profondo rosso per BFF Bank dopo il provvedimento della Banca d’Italia

(Teleborsa) - Mattinata in profondo rosso per BFF Bank che, dopo avere faticato ad aprire, lascia sul terreno oltre il 51% in scia all'annuncio di un Provvedimento, arrivato nel fine settimana, da parte della Banca d’Italia nell’ambito degli accertamenti ispettivi di vigilanza.



La Banca d’Italia, si legge in una nota di BFF Bank, ha nominato due Commissari "in temporaneo affiancamento al Consiglio di Amministrazione, al fine di coadiuvarlo nel rapido processo di risanamento del quadro operativo-contabile e nella gestione delle azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni, già avviate dalla Banca".



Il Cda e il Collegio Sindacale, sottolinea BFF, "continuano quindi a mantenere i pieni poteri e le proprie facoltà decisionali invariate".



Le evidenze finora emerse si inseriscono in un quadro di irregolarità e criticità la cui portata complessiva è in corso di definizione, ha aggiunto BFF.



Nel corso delle sue verifiche, Bankitalia aveva individuato criticità nel Factoring & Lending e nella classificazione dei crediti ai fini prudenziali che potrebbero generare ‘Past Due’ addizionali fino a circa 0,8 miliardi di euro per l’inclusione degli interessi di mora nel portafoglio contagiante e fino a circa 0,5 miliardi per un’interpretazione più restrittiva del calcolo dei giorni di arretrato. Tali impatti non sono necessariamente cumulabili.



Da BFF, però, hanno comunicato di continuare a rispettare i requisiti regolamentari.



Le verifiche in corso sugli incassi del business Factoring in Italia hanno evidenziato come le anomalie riscontrate a febbraio possano inserirsi in un contesto più ampio. Sulla base di un campione di incassi per circa 102 milioni su una parte (circa 452 milioni) dei pagamenti accessori ricevuti tra il 2015 e il 2025, Bff ha trovato un impatto negativo stimato in circa 3,4 milioni pre-tax.



Riguardo le esposizioni in bilancio con sentenza sfavorevole (circa 400 milioni prima delle rettifiche), le relative rettifiche (circa 70milioni) potranno essere oggetto di aggiornamenti con la finalizzazione del Bilancio 2025, la cui presentazione è stata ritardata entro il 30 aprile su richiesta di Banca d’Italia.



BFF Bank terrà una Market Update Call oggi, 30 marzo 2026, alle ore 13:00









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