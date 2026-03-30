Provvedimento Bankitalia su BFF Bank, Ad Sica: misura temporanea, completamente focalizzati sul business

(Teleborsa) - "La misura è temporanea" e "siamo completamente focalizzati sul business", lo ha detto l'Ad di BFF Bank
, Giuseppe Sica, in una call con gli analisti a valle dell'annuncio della nomina da parte della Banca d’Italia di due Commissari
in temporaneo affiancamento al Consiglio di
Amministrazione nel processo di risanamento del quadro operativo-contabile e nella gestione delle azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni, già avviate dalla Banca.
Il board "collaborerà pienamente" con i Commissari, ha aggiunto Sica.