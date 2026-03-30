Milano 14:15
43.626 +0,57%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 14:15
10.061 +0,94%
Francoforte 14:15
22.342 +0,18%

Provvedimento Bankitalia su BFF Bank, Ad Sica: no clienti nuovi a breve ma "abbiamo qualcosa in pipeline"

Banche, Finanza
Provvedimento Bankitalia su BFF Bank, Ad Sica: no clienti nuovi a breve ma "abbiamo qualcosa in pipeline"
(Teleborsa) - "L’attuale situazione non aiuta a farsi nuovi clienti. Non mi aspetto nuovi clienti nel primo trimestre o nel secondo trimestre, ma abbiamo qualcosa in pipeline". Lo ha detto l'Ad di BFF Bank, Giuseppe Sica, in una call con gli analisti a valle dell'annuncio della nomina da parte della Banca d’Italia di due Commissari in temporaneo affiancamento al Consiglio di Amministrazione nel processo di risanamento del quadro operativo-contabile e nella gestione delle azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni, già avviate dalla Banca.
Condividi
```