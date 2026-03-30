Provvedimento Bankitalia su BFF Bank, Ad Sica: no clienti nuovi a breve ma "abbiamo qualcosa in pipeline"

(Teleborsa) - "L’attuale situazione non aiuta a farsi nuovi clienti. Non mi aspetto nuovi clienti nel primo trimestre o nel secondo trimestre, ma abbiamo qualcosa in pipeline". Lo ha detto l'Ad di BFF Bank
, Giuseppe Sica
, in una call con gli analisti a valle dell'annuncio della nomina da parte della Banca d’Italia di due Commissari in temporaneo affiancamento
al Consiglio di Amministrazione nel processo di risanamento del quadro operativo-contabile e nella gestione delle azioni rimediali nel comparto creditizio afferente al business del factoring e del sistema di controlli interni, già avviate dalla Banca.