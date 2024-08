Salcef, utile semestrale sale a 35,1 milioni di euro. Ricavi +34,6%

Salcef Group

(Teleborsa) -, società italiana le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext STAR Milan operante nell'industria ferroviaria ed in particolare nella progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture ferroviarie e di mobilità urbana, ha chiuso iconpari a 486,6 milioni di euro, con una crescita del 34,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, prevalentemente organica (31,6%) al netto del contributo della Colmar Technik (10,9 milioni) non incluso nel conto economico del semestre di confronto. Heavy Civil Works registra un aumento dei ricavi del 82,1% con le attività sulla linea AV/AC Verona-Padova e sul cantiere di Piazza Pia mentre Track & Light Civil Works ed Energy, Signalling & Telecommunication registrano ricavi in aumento organico del 23,3% e 43,9% rispettivamente.L'si attesta a 92,6 milioni di euro, in aumento del 25,5% rispetto al primo semestre del 2023. L'si attesta invece al 19,0%, registrando un calo rispetto al valore del primo semestre 2023 (20,4%) ed in linea con il dato del primo trimestre 2024 e con le aspettative.L'è pari a 37,9 milioni di euro, in aumento del 22,4%, principalmente per effetto del maggiore EBIT e nonostante maggiori oneri finanziari adjusted e imposte sul reddito adjusted. Il valore dell'a 35,1 milioni di euro è in crescita di 3,9 milioni (12,7%) rispetto al primo semestre del 2023."La prima metà del 2024 ha dimostrato la solida performance del Gruppo, in linea con le aspettative - ha commentato l'- Il nostro portafoglio ordini è ulteriormente cresciuto, raggiungendo i 2,4 miliardi di euro, consolidando la nostra posizione e riflettendo la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Siamo inoltre lieti di confermare che le nostre aspettative per il 2024 rimangono in linea con le previsioni".Laal 30 giugno 2024 è negativa per 36,2 milioni di euro, in decremento di 29 milioni rispetto ai 7,2 milioni negativi di fine 2023, principalmente per effetto del pagamento del dividendo per 33,5 milioni avvenuto nel mese di maggio, al netto della generazione di cassa di periodo.Ilprosegue la sua crescita e supera i 2,4 miliardi di euro, in rialzo di ulteriori 68 milioni rispetto a quanto registrato a fine primo trimestre 2024. Dal punto di vista della composizione geografica, le commesse provengono al 75,5% dal mercato domestico e al 24,5% dal mercato estero. Le Business Unit Track & Light Civil Works ed Energy Signalling & Telecommunication si confermano le più rappresentate con il 62,4% e il 29,3% del portafoglio rispettivamente.