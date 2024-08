Eutelsat, esercizio 2023/2024 in perdita per 310 milioni di euro. Ricavi +7,2%

Eutelsat Communications

(Teleborsa) -, colosso francese delle telecomunicazioni satellitari, ha chiuso l'conpari a 1.213 milioni di euro, in aumento del 7,2% su base reported e del 5,6% su base omogenea. L'EBITDA rettificato è stato pari a 718,9 milioni di euro, in calo del 12,9%. Laè stata pari a -309,9 milioni di euro, rispetto ai +314,9 milioni di euro dell'anno precedente.Ilè pari a 3,9 miliardi di euro al 30 giugno 2024, rispetto ai 3,4 miliardi dell'anno precedente. Il contributo di OneWeb ha più che compensato la naturale erosione del backlog, in particolare nel segmento Video, in assenza di rinnovi importanti. Il backlog è equivalente a 3,5 volte i ricavi del 2022-23 e la connettività rappresenta il 56% del totale, in aumento rispetto al 40% dell'anno precedente."Eutelsat Group ha raggiunto i suoi obiettivi per l'anno fiscale 2023-24, grazie a una solida performance derivante dalla capacità GEO incrementale e al contributo della nostra attività LEO - ha commentato la- Questo è statodi Eutelsat con laper formare Eutelsat Group, il primo operatore satellitare LEO-GEO al mondo, che rappresenta un importante passo avanti nel nostro perno delle telecomunicazioni. Sebbene il lancio operativo del servizio OneWeb sia stato più impegnativo del previsto, ora siamo sulla buona strada in termini di copertura target e prevediamo una crescita continua da parte di OneWeb nell'anno fiscale 2024-25".