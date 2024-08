Generali, utile semestrale normalizzato scende meno delle attese. Buyback da 500 milioni

Generali

(Teleborsa) -, colosso assicurativo italiano, ha chiuso il primo semestre del 2024 conin significativo aumento a 50,1 miliardi di euro (+20,4%), grazie al forte sviluppo dei segmenti Vita (+26,6%) e Danni (+10,5%).molto positiva a 5,1 miliardi di euro interamente guidata dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked. New Business Value in crescita a 1.289 milioni di euro (+3,7%). Combined Ratio a 92,4% (+0,8 p.p.); il Combined Ratio non attualizzato migliora a 94,9% (-0,1 p.p.).Ilin continuo aumento a 3,7 miliardi di euro (+1,6%, superiore ai 3,7 miliardi di euro del consensus fornito dall'azienda), principalmente grazie al contributo dei segmenti Vita e Asset & Wealth Management. L'a 2 miliardi di euro (-13,1%, superiore agli 1,99 miliardi di euro del consensus), in particolare a seguito di utili non ricorrenti realizzati e altri one-off a 1H2023. Escludendo tali effetti, l'utile netto normalizzato risulterebbe stabile. L'di 2,05 miliardi di euro è stato inferiore al consensus di 2,09 miliardi di euro.Glidel Gruppo raggiungono 821 miliardi di euro (+25,2%), principalmente grazie al consolidamento di Conning Holdings Limited. Solida posizione di capitale, con il Solvency Ratio a 211% (220% FY2023) che comprende in particolare l'acquisizione di Liberty Seguros e il lancio delda 500 milioni di euro appena annunciato."Grazie alla continua crescita del risultato operativo e al ritorno a flussi netti fortemente positivi nel Vita, i nostridi Generali, l'efficacia della nostra strategia e la capacità di generare valore per tutti gli stakeholder anche in un contesto macroeconomico e geopolitico complesso - ha commentato il- Prosegue la nostra evoluzione come player globale nel settore assicurativo e dell'asset management grazie a un profilo di business sempre più diversificato. L'assoluta attenzione alla generazione di cassa e alla solidità patrimoniale ci consente di lanciare il buyback da 500 milioni di euro, a testimonianza del nostro impegno a favore di una crescente remunerazione degli azionisti"."A pochi mesi dalla conclusione del piano "Lifetime Partner 24: Driving Growth", siamo pienamente in linea per raggiungerne tutti gli ambiziosi obiettivi, grazie all'impegno di tutti i nostri colleghi e agenti - ha aggiunto - Nei prossimi mesi, continuerò a lavorare insieme al nostro top management alladi Gruppo, che presenteremo all'Investor Day del 30 gennaio 2025 a Venezia".