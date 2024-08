MeglioQuesto, ok soci a raggruppamento azionario. Niente integrazione CdA e AuCap

MeglioQuesto

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, hadel Consiglio di Amministrazione della società.della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio perché non è stata presentata alcuna proposta di candidatura. Il socio di maggioranza relativa - la MQ S.r.l. controllata da Felice Saladini - ha ritenuto di non presentare candidature per dare spazio a proposte provenienti dai soci di minoranza.L'assemblea ha poi deliberato diordinarie, che quindi si ridurrà da 52.507.570 azioni ordinarie senza valore nominale a 10.501.514 azioni ordinarie senza valore nominale, oltre che da 10.879.500 azioni a voto plurimo senza valore nominale a 2.175.900 azioni a voto plurimo senza valore nominale, secondo il rapporto di 1 nuova azione ogni n. 5 azioni possedute.L'assembleaper il mancato raggiungimento del relativo quorum la proposta di delibera relativa al conferimento al Consiglio di Amministrazione di una, a pagamento, per un importo massimo di 10 milioni di euro.A seguito della odierna riunione dell'assemblea, il CdA, riunitosi d'urgenza in forma totalitaria, anche a seguito di sollecitazioni da parte del Collegio Sindacale, ha deliberato diin prima convocazione per il 4 settembre 2024 e, in seconda convocazione, per il 6 settembre 2024, prevedendo tra i punti in primo luogo l'integrazione dell'organo esecutivo con la nomina di un terzo consigliere.