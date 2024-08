Catastrofi naturali, S&P: perdite assicurate a livello mondiale hanno superato 100 miliardi dollari

(Teleborsa) -i hanno superato iTali perdite sono state però determinate più dallaE' quanto emerge dal report di S&P Global Ratings sul settore riassicurativo globale.Nel 2023 e nella prima metà del 2024,, in particolare le tempeste convettive,Gli assicuratori primari hanno sopportato iSebbene S&P non abbia intrapreso alcuna azione di rating negativa nei confronti dei riassicuratori a causa delle perdite legate a catastrofi naturali negli ultimi 18 mesi, ritiene "che sarà cruciale per i riassicuratori mantenere una