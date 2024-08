Wall Street cauta guarda a dato inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

Wal-Mart

United Health

Apple

Procter & Gamble

Boeing

Intel

Amgen

Nvidia

PDD Holdings

Starbucks

DexCom

Warner Bros Discovery

Moderna

Charter Communications

Kraft Heinz

(Teleborsa) - Si conferma poco mosso il listino USA, attorno al giro di boa, ana, con l'attenzione degli investitori concentrata sui dati sull’inflazione e sulle spese dei consumatori, in arrivo durante l'ottava, che forniranno indicazioni sulle mosse della Fed a settembre in materia di tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 39.419 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.358 punti. In moderato rialzo il(+0,49%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,47%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settoredel Dow Jones,(+1,57%),(+1,56%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,19%.Calo deciso per, che segna un -1,87%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,17%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Al top tra i, si posizionano(+4,98%),(+3,02%),(+2,92%) e(+2,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,07%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,83%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,82%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,73 Mln barili).