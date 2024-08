Carlyle acquisterà Vantive (spinoff di Baxter) per 3,8 miliardi di dollari

Carlyle

Baxter International

(Teleborsa) - Il colosso del private equity statunitenseha firmato unin base al qualedi, leader mondiale nel settore della tecnologia medica, che si chiamerà Vantive, per. In base ai termini dell'accordo definitivo, Baxter riceverà circa 3,5 miliardi di dollari in contanti con proventi netti al netto delle imposte attualmente stimati in circa 3 miliardi di dollari.Baxter ha annunciato la sua intenzione di creare unaa gennaio 2023 come parte del suo più ampio riallineamento strategico progettato per migliorare le prestazioni future e creare valore per tutti gli stakeholder. A marzo 2024, Baxter ha annunciato che era in trattative per esplorare una potenziale vendita del segmento. Dopo aver esaminato l'impatto finanziario dei potenziali percorsi di separazione, il management e il consiglio di amministrazione di Baxter hanno stabilito che la vendita dell'attività a Carlyle avrebbedi Baxter e avrebbe posizionato al meglio Baxter e Vantive per un successo a lungo termine, con una maggiore flessibilità per distribuire il capitale verso opportunità che mirano ad accelerare i rispettivi obiettivi di crescita di ciascuna azienda.Vantive è leader nella cura renale globale, offrendo prodotti e servizi per dialisi peritoneale, emodialisi e terapie di supporto degli organi, tra cui la terapia sostitutiva renale continua (CRRT). L'azienda ha oltre 23.000 dipendenti a livello globale e ha avutonel 2023."Vantive è un'azienda solida e in crescita con franchising leader di mercato e siamo lieti di collaborare con il team di Vantive per perseguire la loro visione strategica attraverso la separazione da Baxter e la trasformazione in un'azienda globale autonoma - ha affermato- Carlyle è in una posizione unica per supportare il management in questo obiettivo con la nostra piattaforma di investimento globale nelle Americhe, EMEA e Asia, dove ciascuno dei nostri team regionali collaborerà con Vantive per cercare di garantire il successo dell'azienda, dei suoi dipendenti, nonché dei suoi clienti e dei loro pazienti finali in tutto il mondo".