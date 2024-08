Valneva passa in utile nel primo semestre. Guidance confermata

Valneva

(Teleborsa) -, azienda francese produttrice di vaccini, ha chiuso laconpari a 70,8 milioni di euro (vs 73,7 milioni di euro nel primo semestre 2023), incluse vendite di prodotti pari a 68,3 milioni di euro, in linea con la fornitura prevista e la suddivisione delle vendite. L'è stato pari a 34,0 milioni di euro, inclusi i proventi derivanti dalla vendita di PRV, con un utile operativo pari a 46,7 milioni di euro rispetto a una perdita operativa di 35,0 milioni di euro nella prima metà del 2023. La posizione diè pari a 131,4 milioni di euro."Le nostre performance di vendita nella prima metà dell'anno sono- ha commentato il- Puntiamo a capitalizzare ulteriormente la ripresa del settore dei viaggi mentre ci concentriamo sull'aumento delle vendite di IXCHIQ per supportare la nostra crescita commerciale, continuando al contempo a realizzare i nostri principali traguardi normativi e di R&S. La vendita riuscita del nostro PRV e il differimento del rimborso del nostro prestito ci consentono di mantenere una solida posizione di cassa e, con il completamento dei nostri pagamenti per il programma sulla malattia di Lyme nel secondo trimestre, prevediamo un consumo di cassa significativamente inferiore nel 2024".finanziarie per l'intero anno 2024.