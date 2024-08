Mars acquisisce Kellanova in un'operazione da 36 miliardi di dollari

Kellanova

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense del settore agroalimentare che produce dolciumi, altri generi alimentari e cibo per animali, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale, azienda attiva nel settore degli snack, cereali e noodles, alimenti vegetali e cibi surgelati, per 83,50 dollari ad azione in contanti, per un, inclusa la leva finanziaria netta presunta.Il prezzo della transazione rappresenta undi circa il 44% rispetto al prezzo medio ponderato per volume di 30 giorni di negoziazione non influenzato di Kellanova e un premio di circa il 33% rispetto al massimo di 52 settimane non influenzato di Kellanova al 2 agosto 2024. Il corrispettivo totale rappresenta undi acquisizione di 16,4x EBITDA rettificato LTM al 29 giugno 2024.Kellanova hatra cui Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, NutriGrain e RXBAR, oltre a marchi alimentari rinomati tra cui Kellogg's (internazionale), Eggo e MorningStar Farms. Kellanova ha registrato nel 2023 vendite nette per oltre 13 miliardi di dollari, con una presenza in 180 mercati e circa 23.000 dipendenti.Il portafoglio di Kellanova, che include marchi di snack e dolciumi da miliardi di dollari come SNICKERS, M&M'S, TWIX, DOVE ed EXTRA, oltre a KIND e Nature's Bakery. Mars ha anche 10 marchi per la cura degli animali domestici con oltre 1 miliardo di dollari di vendite, tra cui ROYAL CANIN, VCA, PEDIGREE, BANFIELD, WHISKAS, BLUEPEARL, CESAR, SHEBA, ANICURA e IAMS. Con oltre 150.000 associati nelle sue attività Petcare, Snacking e Food, Mars ha avuto vendite nette nel 2023 per oltre 50 miliardi di dollari."Accogliendo il portafoglio di marchi globali in crescita di Kellanova, abbiamo una sostanziale opportunità per Mars di sviluppare ulteriormente un'attività di snack sostenibile adatta al futuro - ha commentato Poul Weihrauch, CEO di Mars -di Kellanova, combinando i nostri rispettivi punti di forza per offrire più scelta e innovazione a consumatori e clienti. Abbiamo un enorme rispetto per la leggendaria eredità che Kellanova ha costruito e non vediamo l'ora di accogliere il team Kellanova".