Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) -, che sovra-performa rispetto alla buona giornata delle borse europee, in una giornata dal clima vacanziero senza grandi spunti. Banca d'Italia ha comunicato che il mese di giugno ha visto inoltre undelle amministrazioni pubbliche salito a 2.948,512 miliardi di euro dai 2.918,247 miliardi di maggio.Sul fronte macroeconomico, le prime stime del saldo dell'di Eurostat hanno mostrato undi 22,3 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo a2024, rispetto ai 18,0 miliardi di euro di giugno 2023. Le esportazioni di beni dell'area dell'euro verso il resto del mondo sono state pari a 236,7 miliardi di euro, in calo del 6,3% rispetto a giugno 2023, mentre le importazioni sono state pari a 214,3 miliardi di euro, in calo dell'8,6%. Ieri i forti dati sulledeglihanno ulteriormente placato i timori di una recessione per la più grande economia del mondo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,099. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,34%) si attesta su 77,11 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +138 punti base, con un incremento di 6 punti base, con ilpari al 3,60%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,80%, piatta, che tiene la parità, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,42%.Sessione euforica per, con ilche mostra un balzo del 2,31%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 35.229 punti.Ottima la prestazione del(+1,52%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento il(+1,61%).di Milano, troviamo(+4,57%),(+3,87%),(+3,69%) e(+3,58%).di Milano,(+3,83%),(+3,25%),(+3,03%) e(+2,90%).