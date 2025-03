Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini: focus su geopolitica e difesa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.A Milano prosegue la corsa di Iveco spinta dalle indiscrezioni giornalistiche sull'interesse di alcuni grandi gruppi europei per la divisione difesa.Ottimismo dei mercati anche per gli sviluppi indove si attende la telefonata tramentre si guarda con apprensione alle nuove tensioni indoveè tornata a bombardare la striscia di Gaza. Occhi puntati anche sulle decisioni dellache si riunisce nella giornata di domani: non si attendono variazioni sui tassi ma c'è curiosità intorno alle dichiarazioni che farà il presidente Powell sull'andamento dell'economia e se toccherà il tema dell'impatto dei dazi americani.Tornando in Europa, focus anche sul voto del Bundestag sulla riforma costituzionale del freno al, passaggio fondamentale per l'attuazione delpromosso dal futuro cancelliere Friedrich Merz.Sul f, il surplus della bilancia commerciale dell'Eurozona nel mese di gennaio 2025 ha registrato un attivo di 1 miliardo di euro, rispetto all'avanzo di 15,4 miliardi di dicembre 2024 e i 10,6 miliardi di gennaio 2024. Il dato si confronta con i 14 miliardi attesi dagli analisti. Infine, migliora l'indice ZEW tedesco a marzo. L'indice anticipatore si è portato infatti a 51,6 punti dai 26 punti di febbraio.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,092. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.029,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,42%.Invariato lo, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,89%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,31%, composta, che cresce di un modesto +0,33%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,37%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 41.865 punti.Buona la prestazione del(+0,89%); sulla stessa linea, in rialzo il(+1%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,55%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,43%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,19%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,40%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,19%.del FTSE MidCap,(+4,82%),(+4,68%),(+3,99%) e(+3,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,11%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tentenna, che cede lo 0,68%.