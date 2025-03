Borse del Vecchio Continente in rosso. A Pazza Affari svetta Nexi

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Campari

Recordati

Terna

STMicroelectronics

A2A

Stellantis

Intesa Sanpaolo

Moltiply Group

Comer Industries

El.En

D'Amico

Industrie De Nora

Webuild

Danieli

Maire

(Teleborsa) -, di riflesso all'andamento incerto di Wall Street (-0,19%) all'indomani della riunione della Fed. La banca centrale statunitense ha sostanzialmente confermato un atteggiamento prudente e la possibilità di soli due tagli dei tassi quest'anno.La Presidente della BCE, intervento in audizione all'Europarlamento, ha avvertito che, ma potrebbe raggiungere un. La stampa americana, nel frattempo, anticipa che l'UE sta pensando di rinviare la fase 2 dei dazi di controffensiva a fine aprile.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 68,06 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,84%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,24%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, escende dello 0,95%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,32%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 41.466 punti, in calo dell'1,28%. In rosso il(-0,76%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,43%).di Milano, svetta(+4,12%), che corre sull'ipotesi di offerta del fondo americano TPG, con la complicità di Cassa Deposti e Prestiti.Brillanti(+2,29%),(+1,31%) e(+1,11%).Le più forti vendite si registrano su, che ha terminato le contrattazioni a -3,74%.Calo deciso per, che segna un -3,2%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,99% all'indomani dell'adizione di Elkann.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,91%.di Milano,(+9,12%),(+5,30%),(+3,45%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,87%.Scende, con un ribasso del 4,73%.Crolla, con una flessione del 4,08%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,25%.