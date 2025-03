Borse europee in rosso zavorrate da comparto auto. In controtendenza Ferrari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, zavorrate ancora ai titoli del comparto Auto e componentistica in vista dei. I listini peggiorano nel pomeriggio in tandem con Wall Street, dopo che una misura dell'inflazione statunitense si è dimostrata ancora forte: il dato core PCE (personal consumption expenditures price index), la misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, è aumentato più delle attese a febbraio.Sempre sul fronte macroeconomico, ina marzo il tasso di disoccupazione è salito marginalmente a 6,3%. Nello stesso mese inl'indagine Istat di marzo ha evidenziato un calo della fiducia sia delle imprese (86 da 86,9) sia dei consumatori (95 da 98,8), con rischi al ribasso per la ripresa riconducibili all'elevata incertezza geopolitica.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,082. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.081,8 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 69,28 dollari per barile, con un calo dello 0,91%.Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con ilche si posiziona al 3,77%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,96%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,08%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,93%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,92%; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,90%, terminando la seduta a 40.987 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,65%; sulla stessa tendenza, negativo il(-1,1%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,58%. Buona performance per, che cresce del 2,40%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,24%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,22%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,00%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,94%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,71%.scende del 3,54%.di Milano,(+3,65%),(+2,32%),(+2,10%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,74%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,71%. Calo deciso per, che segna un -4,64%. In perdita, che scende del 4,35%.