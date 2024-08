Lendlease, perdita da 1,5 miliardi di dollari australiani con cambio strategia

(Teleborsa) -, colosso immobiliare australiano, ha chiuso l'(terminato il 30 giugno) con unadi 1.502 milioni di dollari australiani, in gran parte dovuta alle svalutazioni effettuate per riflettere la strategia rinnovata del gruppo e alle valutazioni immobiliari inferiori nel segmento degli investimenti.In particolare, sono inclusi: 1.384 milioni di dollari die oneri per implementare la strategia rivista, inclusi 513 milioni di dollari di goodwill principalmente legati all'acquisizione di Bovis Construction nel 1999; 260 milioni di dollari di valutazioni immobiliari di investimento inferiori; riduzione di circa il 10%.L'di base è aumentato del 23% a 669 milioni di dollari."I nostri risultati per l'anno fiscale 2024 hanno rispecchiato lee le prime azioni della nostra strategia rinnovata - ha commentato il- Abbiamo compiuto progressi significativi verso il nostro obiettivo di riciclare 2,8 miliardi di dollari di capitale nell'anno fiscale 2025, con ulteriori risparmi sui costi realizzati grazie alla nostra struttura di gestione semplificata"."Le nostrerimangono il rafforzamento del nostro bilancio, la restituzione del capitale ai detentori di titoli, l'investimento nelle nostre operazioni australiane ad alto rendimento e la crescita della nostra piattaforma di investimenti internazionali", ha aggiunto.