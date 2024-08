Piazza Affari chiude bene assieme alle altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, che attendono fiduciosi il, evento clou della settimana e del mese, in vista del quasi scontatoIl, nel suo discorso di venerdì,di un taglio, senza sbilanciarsi troppo sull'ampiezza e velocità della sua azione, anche se i più ottimisti propendono per undopo una carrellata di dati economici negativi, soprattutto quelli del mercato del lavoro. Anche il dato deldi luglio oggi è apparso piuttosto deludente, confermando una possibile recessione in USA.Sulla stessa scia rialzista si è mossa oggi Piazza Affari, che si è difesa grazie alla buona performance delle tlc e delle banche. Nel frattempo fa bene anche la piazza americana, con l'in vantaggio dello 0,33%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,107. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.504,5 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 75,19 dollari per barile, in forte calo dell'1,91%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,62%.avanza dello 0,54%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,55%, eavanza dello 0,70%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,68% a 33.266 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata il 9 di questo mese; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 35.417 punti.Guadagni frazionali per il(+0,49%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,89%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,92%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,57%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,55%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,03%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,80%.di Milano,(+4,18%),(+3,18%),(+3,09%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.