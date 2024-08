Borse europee poco mosse, focus su indicazioni banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un clima attendista per lenei prossimi giorni: i verbali della Fed (mercoledì), i verbali della BCE (giovedì) e il discorso di Powell e Jackson Hole (venerdì).Intanto, la(Riksbank) ha ridotto i tassi di interesse di un quarto di punto al 3,5%, centrando le attese, e ha segnalato altri due-tre tagli entro la fine dell'anno. Stamattina laha deciso di non intervenire sul tasso LPR (Loan Prime Rate).In, la lettura finale dei ha confermato il 2,6% tendenziale del dato preliminare, in linea con le aspettative. Il dato core, che esclude i beni più volatili, si attesta al 2,9%, corrispondente con il precedente.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.526,2 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 73,74 dollari per barile, dopo che Israele ha accettato la "proposta ponte" degli Stati Uniti per une la pressione sta aumentando su Hamas per fare lo stesso.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +139 punti base, con ilche si posiziona al 3,61%.senza slancio, che negozia con un -0,1%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%, eè stabile, riportando un moderato +0,07%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.223 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 35.373 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,04%); poco sotto la parità il(-0,33%).Tra lea grande capitalizzazione, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,03%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,95%.avanza dello 0,77%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,74%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,35%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,09%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Tra i(+2,74%),(+1,81%),(+1,03%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,85%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%. Tentenna, che cede l'1,47%.