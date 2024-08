L'IVASS ordina l'oscuramento di 5 siti internet abusivi

(Teleborsa) - L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni () haesercitata tramite i seguentiche offrono abusivamente servizi assicurativi: wile-online.com accessibile anche digitando www.wile-online.com; prontopolizzauto.com accessibile anche digitando www.prontopolizzauto.com; www.assilevante.com. accessibile anche digitando assilevante.com; albanogerardo.eu; assicurazionibattista.it.Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.Sale ail numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l'IVASS esercita il potere di oscuramento, novembre 2023.