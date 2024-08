Lowe's taglia previsioni annuali dopo secondo trimestre in calo

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha dichiaratopari a 2,4 miliardi di dollari e utili per azione () pari a 4,17 dollari per il trimestre terminato il 2 agosto 2024 (il secondo dell'esercizio), rispetto a un EPS di 4,56 dollari nel secondo trimestre del 2023. Durante il trimestre, ha riconosciuto un guadagno ante imposte di 43 milioni di dollari associato alla vendita del 2022 dell'attività di vendita al dettaglio canadese. Ciò ha avuto un impatto positivo sull'EPS di 0,07 dollari. Escludendo questo guadagno, l'è stato di 4,10 dollari.Lesono state di 23,6 miliardi di dollari, rispetto ai 25,0 miliardi di un anno fa. Lesono diminuite del 5,1% a causa della continua pressione sulla spesa discrezionale fai da te più costosa e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno avuto un impatto negativo sulle vendite nelle categorie stagionali e altre categorie outdoor, parzialmente compensate dalle vendite comparabili positive in Pro e online."L'azienda ha registrato unanonostante un contesto macroeconomico difficile, soprattutto per i proprietari di casa. Allo stesso tempo, continuiamo a creare slancio con la nostra strategia Total Home riflessa dai nostri confronti positivi a una sola cifra con il cliente Pro in questo trimestre", ha affermato il"Guardando al futuro, siamo fiduciosi di fare i giusti investimenti a lungo termine per, ha aggiunto. Al 2 agosto 2024, Lowe's gestiva 1.746 negozi, che rappresentano 194,9 milioni di piedi quadrati di spazio di vendita al dettaglio.Sulla base di vendite fai da te inferiori alle attese e di un ambiente macroeconomico sotto pressione, la società ha: vendite totali da 82,7 a 83,2 miliardi di dollari (in precedenza 84-85 miliardi); vendite comparabili previste in calo dal -3,5 al -4,0% rispetto all'anno precedente (in precedenza in calo dal -2 al -3%); utili rettificati per azione di 11,70-11,90 dollari (in precedenza 12,00-12,30 dollari).