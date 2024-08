Northvolt sposta la ricerca e sviluppo dalla California alla Svezia

BMW

(Teleborsa) -, società svedese attiva nella produzione di batterie, ha deciso dial suo campus di ricerca e sviluppo, Northvolt Labs, a Vasteras,. Il trasferimento riflette una mossa strategica per consolidare la ricerca e sviluppo e l'industrializzazione del portafoglio di prodotti cellulari di Northvolt, con ioni di litio, ioni di sodio e litio-metallo, in un'unica sede, dove lo sviluppo futuro delle tecnologie trae vantaggio da una piattaforma di competenze e capacità senza pari nel mondo occidentale, si legge in una nota.Ad oggi, Northvolt ha sviluppato la tecnologia delle batterie al litio-metallo tramite, una sussidiaria interamente di proprietà che opera nella Bay Area di San Francisco, California, acquisita da Northvolt nel 2021."Riunire le tecnologie agli ioni di litio, agli ioni di sodio e al litio-metallo sotto lo stesso tetto presso Northvolt Labs crea unincrociata e lo sviluppo accelerato - ha detto Sami Haikala, Chief Development Officer di Northvolt - Centralizzando i nostri sforzi, siamo meglio attrezzati per fornire la prossima generazione di soluzioni energetiche per soddisfare le crescenti richieste del mercato globale".La decisione arriva in un, con ritardi nella produzione e l'annullamento di un ordine da 2 miliardi di euro da parte dia giugno.