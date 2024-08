Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per Wall Street, che chiude gli scambi con rialzi frazionali, in vista delle noività che potrebbero arrivare dal simposio di Jackson Hole ed, ancor prima, dalle minutes della Fed in pubblicazione domani sera. Ilsale dello 0,58% a 40.897 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 5.608 punti. Positivo il(+1,32%); come pure, in denaro l'(+1,07%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,44%),(+1,44%) e(+1,14%).Al top tra i(+3,25%),(+3,11%),(+2,03%) e(+1,70%).Al top tra i, si posizionano(+4,52%),(+4,35%),(+4,29%) e(+4,07%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,65%.scende dell'1,60%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,33%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,64%.