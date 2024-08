In rialzo i mercati europei in attesa di indicazioni da banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, in una seduta priva di grandi spunti per l'assenza di dati macroeconomici rilevanti. Gli investitori attendono importanti indicazioni dalle banche centrali: i verbali della Fed saranno pubblicati stasera, domani verranno rilasciati quelli della BCE, mentre il discorso del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole è previsto per venerdì. Ieri Michelle Bowman, membro del board della banca centrale americana, ha dichiarato che l’Istituto dovrebbe tagliare i tassi d'interesse se l'inflazione continuerà a muoversi verso l'obiettivo del 2%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,111. L'è sostanzialmente stabile su 2.511,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,10%.Invariato lo, che si posiziona a +139 punti base, con ilche si attesta al 3,58%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,54%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,24%, eavanza dello 0,47%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.347 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,80% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 35.501 punti.In moderato rialzo il(+0,68%); come pure, sale il(+0,88%).di Milano, troviamo(+3,25%),(+1,89%),(+1,89%) e(+1,88%).del FTSE MidCap,(+3,06%),(+2,25%),(+2,04%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,67%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.