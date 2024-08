The Italian Sea Group e l'incubo Perini: una bolla di sapone

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - Mentre proseguono le indagini e le ricerche dei superstiti della, il veliero di lusso affondato lunedì 19 settembre 2024 al largo delle coste siciliane, a Ponticello in provincia di Palermo, c'è chi sta già cercando un capro espiatorio: un errore dei membri dell'equipaggio, un difetto dell'imbarcazione, un meteo particolarmente avverso o, più semplicemente, uno scherzo del destino?Dopo ilnel relitto adagiato a 50 metri di profondità e inclinato a 90 gradi, sonodel naufragio. Fra le vittime dell'incidente c'è il Presidente di Morgan Stanley, che hga perso la vita assieme alla moglie Anne Elizabeth, al suo legale Chris Morvillo ed alla sua consorte. Nessuna notizia ancora del magnate britannico, che è anche proprietario dell'imbarcazione, e la figlia Hannah.Gli inquirenti della, che che ha aperto una inchiesta sul naufragio, stanno ascoltando ihanno già interrogato, il comandante del Bayesian, a capo di un equipaggio esperto, in grado di affrontare anche condizioni avverse.All'errore umano fa appello il costruttore, la, che fa capo alla società navale, quotata alla Borsa di Milano. "Lo yatch Bayesian è molto probabilmente affondato per un, un atteggiamento poco idoneo ad affrontare l'eventuale arrivo di una perturbazione", ha dichiarato un ingegnere di TISG a RaiNews, citando la violazione di "protocolli di sicurezza basilari" e la possibile mancanza di tempestività nell'attuare le misure di emergenza.C'è invece chi ha puntato il dito contro la Perini Navi, la società di Viareggio che costruì il veliero nel 2008, parte del Gruppo The Italian Sea Group, ma le prime indagini mostrano che lo scafo è integro e l'albero intatto.la definisce l'Amministratore delegato e fondatore di TISG,, che affida alle pagine del Correre le sue considerazioni. "E' una delle imbarcazioni più sicure al mondo" - afferma in una intervista - "una imbarcazione inaffondabile" a meno che "imbarchi acqua"."Abbiamo avuto un. Stiamo valutando possibili azioni a tutela della nostra immagine e credibilità delle Navi Perini", afferma ancora l'imprenditore, che si mostra infuriato per le congetture e per l'andamento del titolo in Borsa.Unadalla performance borsistica, perché il titolo non ha evidenziato grandi strappi.dopo aver ceduto nella giornata di ieri l'1,37% a 8,65 euro e lunedì, giorno del naufragio, lo 0,90% a 8,77 euro.di borsa aperta. Neanche i volumi scambiati, in leggero aumento rispetto alla scorsa settimana - quella di Ferragosto - non paiono fuori dalla norma.Frattanto, guardando allaemerge in, quando è stato annunciatodi Borsa ed è stata collocata una ulteriore partecipazione dell'8,7% del capitale per approntare il flottante sufficiente all'ingresso sul segmento in questione, in cui TISG è entrata formalmente lo scorso 6 agosto.