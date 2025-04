Borse europee in rialzo, a Piazza Affari male Stellantis

Stellantis

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Unipol

Banca Mediolanum

Buzzi

Stellantis

ENI

Fincantieri

Cementir

Alerion Clean Power

Banco di Desio e della Brianza

The Italian Sea Group

Ariston Holding

El.En

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -e nei principali listini europee.Il focus resta sul temacon il vicepresidente della Banca Centrale Europea,, che ha dichiarato di essere favorevole ad una risposta europea ai dazi commerciali degli Stati Uniti. Ma, ha sottolineato, "deve essere ovviamente meditata, prudente e sensata. E dobbiamo cercare di evitare una escalation a una guerra commerciale completa".Tornando a Piazza Affari, maglia nera perfino a questo momento. Il titolo non è stato aiutato nemmeno dalla pubblicazione dei dati sullada parte del sindacato Fim-Cisl: da gennaio a marzo il gruppo automobilistico ha prodotto 109.900 veicoli (auto e veicoli commerciali) nei suoi stabilimenti in Italia, il 35,5% in meno rispetto al 2024. Intanto secondo alcune indiscrezioni di Bloomberg , il presidente John Elkann ha affidato a McKinsey la consulenza per i due marchi più esposti ai dazi Usa, Alfa Romeo e Maserati.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,093. L', in aumento (+0,85%), raggiunge 3.008,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,24%.Scende lo, attestandosi a +119 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,77%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,47%, decolla, con un importante progresso dell'1,97%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,43%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,19%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,25% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 35.316 punti.In netto miglioramento il(+1,77%); come pure, balza in alto il(+1,65%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 7,35%.Svettache segna un importante progresso del 5,72%.Vola, con una marcata risalita del 3,96%.Brilla, con un forte incremento (+3,94%).Come anticipato, i più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,13%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,86%),(+4,94%),(+4,81%) e(+3,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Tentenna, che cede l'1,26%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.