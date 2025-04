In calo i mercati europei, Milano inclusa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

A2A

Recordati

ENI

Enel

The Italian Sea Group

D'Amico

CIR

Ferretti

Ferragamo

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'che arretra dello 0,75%, dopo vari tentativi di recupero sulle ipotesi di stampa, poi rivelatesi prive di fondamento e smentite dalla Casa Bianca, secondo cui il presidente USA, Donald Trump, avrebbe valutato una sospensione di tre mesi ai dazi commerciali.Gli investitori sono spaventati dalla prospettiva di una, che potrebbe essere innescata dalla guerra commerciale avviata dai nuovi dazi del presidente statunitense Donald Trump. Il sentiment è colpito dalle dichiarazioni provenienti dall'amministrazione USA nel weekend, nonostante le indiscrezioni di possibili dimissioni del segretario al Tesoro Bessent, che hanno mostrato posizioni ferme nell'intenzione di proseguire in una pronunciata politica fortemente protezionistica. Lo stesso Trump ha detto domenica sera che gli investitori dovranno subire le conseguenze della nuova politica e che si asterrà dal negoziare con la Cina finché non sarà risolto il deficit commerciale degli Stati Uniti.Sul fronte macroeconomico, è crollato oltre le attese il sentiment degli investitori in Europa, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istitutotedesco. In Eurozona, le vendite al dettaglio a febbraio sono salite meno delle attese su base mensile e più del previsto su base annua.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. L'crolla a 2.984,4 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,76%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,91 dollari per barile, con un ribasso dell'1,75%.Sale molto lo, raggiungendo +122 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,78%.scende, con un ribasso del 4,13%, crolla, con una flessione del 4,38%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,78%. A Milano, forte calo del(-5,18%), che ha toccato 32.854 punti, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 34.879 punti, in forte calo del 5,00%.Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,47%.Sotto pressione, che accusa un calo del 7,72%.Scivola, con un netto svantaggio del 7,57%.del FTSE MidCap,(+4,08%),(+3,10%),(+1,36%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,02%.