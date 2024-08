BofA: se Fed taglia tassi in Europa preferiamo titoli di qualità, growth e difensivi

Bank of America

(Teleborsa) -Se lo è chiesto(BofA) in un report sul tema, spiegando di essere posizionata per rendimenti obbligazionari in calo, indipendentemente dal fatto che la Fed finisca per tagliare per scelta o necessità, con la raccomandazione di negoziare titoli del Tesoro USA con un orientamento rialzista e la possibilità di un rally del mercato obbligazionario fino a fine anno.In combinazione con l'aspettativa di premi per il rischio più ampi, questo porta BofA a, poiché i titoli difensivi tendono a sovra-performare su premi di rischio più ampi e rendimenti obbligazionari più bassi. Dopo una sotto-performance dell'11% per i titoli ciclici rispetto ai titoli difensivi da un massimo di 30 anni ad aprile, le ipotesi macro sono coerenti con un ulteriore ribasso dell'8% in arrivo.Tra i titoli difensivi, gli analisti vedono l', con il prezzo relativo del settore ancora vicino a un minimo di 12 anni e le sue tipiche sensibilità macro che implicano margini per una sovraperformance significativa se gli spread del credito si allargano e i rendimenti obbligazionari diminuiscono. L'ipotesi macroeconomica lascia anche, e in particolare le banche europee, poiché in genere sotto-performano quando i rendimenti obbligazionari calano e i premi di rischio aumentano.Date le continue incertezze sulle prospettive macroeconomiche, BofA ha. Questo elenco di interessanti coperture cicliche include semilavorati europei, beni di lusso e prodotti chimici. Non include auto e compagnie aeree, che dopo una forte sotto-performance sembrerebbero interessanti in uno scenario di crescita in atterraggio morbido, ma che rimangono vulnerabili nel caso base più pessimistico.Infine, gli analisti si aspettano che i rendimenti obbligazionari calanti in risposta all'imminente ciclo di allentamento della Fed stimolino i, con le proiezioni coerenti con una sovra-performance di crescita di circa il 10% nei prossimi mesi, nonché una sovra-performance per i titoli di qualità rispetto al mercato.