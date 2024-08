Corte dei Conti, al via confronto su riforma in Senato

(Teleborsa) - Prenderà il via il prossimiper discutere del, nell'ambito del dibattito politico-parlamentare che vede all’ordine del giorno una proposta di legge sulla modifica delle funzioni della magistratura contabile e della responsabilità per danno erariale.In Senato, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, avrà luogo il convegno "1862/2024: una Corte dei Conti sempre più utile al Paese", organizzato su iniziativa del senatore, in collaborazione con l’Università di Roma "Tor Vergata".Dopo gli indirizzi di saluto di, il professoreintrodurrà le relazioni tecnico-scientifiche disulle varie funzioni della giurisdizione amministrativa:(l’idea originaria di Cavour è ancora attuale nell’Italia del terzo millennio?),(valido complemento al controllo preventivo di legittimità o rischio di co-gestione?),(anello di chiusura del sistema di controllo o autonoma fonte di "paura della firma"?),(tutela effettiva del depauperamento erariale, con selezione degli amministratori disonesti/incapaci, o rischio del “ne bis in idem” rispetto alla giurisdizione ordinaria?).Seguirà unasu "Il sistema-Paese funziona se funziona la P.A.; la P.A. funziona se funziona la Corte dei conti". Introduzione di. Interverranno. Modererà i lavori il giornalista Roberto Inciocchi.