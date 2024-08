UE approva aiuto di Stato olandese da 50 milioni di euro per allevatori di bestiame

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, unper compensare gliper la chiusura volontaria di siti di allevamento di bestiame in aree di conservazione della natura nei Paesi Bassi. L'obiettivo del regime è ridurre la deposizione di azoto causata dalle attività agricole, alla luce degli obiettivi di conservazione e dei requisiti delle direttive Uccelli e Habitat.Il regime, che avrà una durata di cinque anni, sarà aperto aidi allevamento di bestiame, laddove il carico di deposizione di azoto di tali siti superi determinati livelli minimi. Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette e coprirà fino al 120% dei costi ammissibili, incluso il risarcimento per la perdita di capacità produttiva e per i costi di smantellamento e smaltimento della capacità produttiva.