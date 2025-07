UE approva aiuto di Stato italiano da 41,5 milioni di euro per Ephos

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, unaa sostegno di Ephos, una PMI italiana, nella creazione di un impianto di produzione unico nel suo genere per chip fotonici a base di vetro nell'area di Milano.L'aiuto assumerà la forma di una. La misura aumenterà l'autonomia tecnologica dell'UE nelle tecnologie dei semiconduttori.Il, grazie all'unicità del processo di produzione e dei chip fotonici che ne derivano. L'impianto contribuirà a integrare materiali ottici su circuiti fotonici a base di vetro. Ciò consentirà una produzione più rapida di chip fotonici e consentirà applicazioni ad alto valore aggiunto come i data center e l'informatica quantistica.La Commissione ha valutato la misura alla luce delle norme UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a determinate condizioni, e sulla base dei principi delineati nella comunicazione sul. La Commissione ha constatato che l'aiuto è necessario per consentire l'investimento, che. La Commissione ha inoltre constatato che l'aiuto è proporzionato, in quanto è limitato al minimo necessario e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.