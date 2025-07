UE, indagine approfondita sugli aiuti di Stato relativi al sostegno polacco a MAN Trucks

Volkswagen

(Teleborsa) - Lahaper valutare se gli aiuti agli investimenti concessi dalla Polonia a MAN Trucks per l'ampliamento della capacità produttiva del suo stabilimento esistente di Niepolomice siano conformi alle norme UE in materia di aiuti di Stato. MAN Trucks, produttore di autocarri leggeri/medi e pesanti, fa parte del Gruppo MAN e del GruppoNel 2024, le autorità polacche hanno notificato alla Commissione un(116 milioni di PLN) per l'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento MAN Trucks di Niepolomice, nella regione polacca della Piccola Polonia, una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato. Si prevede che l'investimento creerà circanella regione.L'aiuto consiste in una(circa 10,7 milioni di PLN) e in un'(circa 105,6 milioni di PLN). La Polonia ha deciso di concedere l'aiuto, ma lo ha sospeso fino all'approvazione della Commissione.La Commissione deve valutare se gli effetti positivi dell'aiuto superino i suoi effetti negativi sulla concorrenza. In questa fase, sulla base di una valutazione preliminare, la Commissione ha constatato che il progetto di investimento favorisce lo sviluppo economico e l'occupazione in una regione svantaggiata dell'UE. Ciononostante, la Commissione, in particolare agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.La Commissione procederà ora a ulteriori accertamenti per verificare se tali dubbi siano fondati. L'avvio di un'indagine approfondita offre alla Polonia e ai terzi interessati, incluso il beneficiario dell'aiuto, la. L'esito dell'indagine non pregiudica in alcun modo l'esito dell'indagine stessa.