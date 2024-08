Cube Labs si aggiudica bando National Biodiversity Future Center

Cube Labs

(Teleborsa) -, venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare quotato sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che le, entrambe controllate al 51% dalla Società e rispettivamente al 4% e al 9% tramite il Trust di cui la stessa Cube Labs è unica beneficiaria,il primo Centro nazionale di ricerca e innovazione dedicato alla biodiversità, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).Questo successo segna une rappresenta una significativa validazione tecnologicaIstituito e finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – Next Generation EU,che coinvolge università, centri di ricerca, fondazioni e imprese in tutta Italia.Nell'ambito del bando, indirizzato a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,posizionandosi 10° in graduatoria, mentre, arrivando 12° in graduatoria. Questi fondi saranno destinati allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia nel settore della biotecnologia e della salute. Adamas Biotech ha presentato un progetto per locon catechine e probioticie di una piattaforma digitale per supportare il mantenimento delle funzioni fisiologiche intestinali e la gestione della sindrome dell'intestino irritabile (IBS). Il progetto presentato da DTech prevede loa base di catechine del tè verde, di un idrogel e di una piattaforma digitale per la comunicazione tra utenti e professionisti del settore.“Si tratta di un prestigioso riconoscimento che rappresenta un’ulteriore validazione tecnologica e della ricerca applicata del nostro portafoglio. I finanziamenti futuri consentiranno ad entrambi gli spin-off accademici, di accelerare le loro attività di R&S all’avanguardia verso l’accesso al mercato – commenta, CEO e fondatore di Cube Labs, aggiungendo – Cube Labs è nata con l’obiettivo promuovere l’innovazione e i processi di trasferimento tecnologico in ambito Life Science facendo leva sul suo ’innovativo modello diventure building”.