La Borsa di New York avvia la settimana in frazionale rialzo

(Teleborsa) -, anche se registra progressi frazionali sugli indici di riferimento, mentre gli investitori restano concentrati soprattutto sui, la big dei chip per l'intelligenza artificiale.Oltre ai conti della leader dell'AI, che saranno passati ai raggi X per giustificare l'imponente rialzo del 160% sin qui accumulato, si guarderà anche ai risultati diSul fronte macroeconomico,, ma il mercato scommette ancora su un taglio dei tassi d'interesse a settembre da parte della Federal Reserve. Nel suo intervento da Jackson Hole, ilha dichiarato che, alla luce della diminuzione del rischio d'inflazione e di un mercato del lavoro più moderato.Il mercato al momento si attende un, ma in proporzione sono salite le probabilità di un taglio più consistente al costo del denaro, mentre si sono ridotte le probabilità di un taglio più piccolo dei tassi. A questo punto, sarà determinante, una misura chiave dell'inflazione.Alla piazza di New York, intanto, ilsale dello 0,27% a 41.287 punti; sulla stessa linea l'che avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.646 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,09%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,17%).