A Enfinity Global 500 milioni per crescere nel solare in Italia

(Teleborsa) - Enfinity Global, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato oggi il closing di undi euro che, combinato con il project financing, sosterrà lo sviluppo e la costruzione di 1,5 GW di impianti solari in Italia. Il finanziamento è stato erogato attraverso un'innovativa struttura di club deal in collaborazione con investitori di primo piano, tra cui Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management e QIC (Queensland Investment Corporation). Il finanziamento include anche un’opzione “accordion feature” che consente a Enfinity di raggiungere fino a 800 milioni di euro di finanziamento.Enfinity possiede attualmente un portafoglio die di accumulo di energia in varie fasi di sviluppo in Italia, che la posiziona come uno dei principali produttori indipendenti di energia green al servizio dei clienti finali nel Paese.“Siamo grati a Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management e QIC per il loro investimento e la loro partnership nella costruzione di questo portfolio unico da 1,5 GW di energia solare”, ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. “La transizione energetica verso un'economia sostenibile e a zero emissioni di carbonio che alimenta il futuro richiede investimenti significativi. Noi di Enfinity abbiamo una visione a lungo termine come proprietari responsabili di asset e creiamo valore proponendo una soluzione unica per clienti, investitori e partner”.Enfinity è attualmente impegnata nella costruzione di 416 MW di energia solare in 17 progetti, che hanno stipulato contratti di vendita di energia pulita a lungo termine (PPA) con clienti di primo livello.“Mentre Enfinity avanza ed espande il suo attuale portfolio globale di 25,1 GW di energia green, la formazione del capitale gioca un ruolo strategico per lo sviluppo dei progetti. Siamo concentrati nel supportare i mercati energetici seguendo i principi fondamentali e nel collaborare con investitori strategici e istituzioni finanziarie di primo piano”, ha dichiarato Ricardo Diaz, CEO Americas e Global Head of Capital. “Gli sforzi di Enfinity per la formazione del capitale sono incentrati sull'instaurazione di relazioni durature che crescano in modo efficiente e creino valore per l'intera catena produttiva mentre soddisfacciamo le esigenze dei clienti”.“Infranity è un investitore impegnato con forza e con una grande esperienza accumulata nel settore delle energie rinnovabili in Europa. Per questo motivo, siamo molto lieti di sostenere la crescita del nostro partner Enfinity fornendo un finanziamento rilevante per il suo portafoglio di impianti fotovoltaici in Italia. Il futuro fabbisogno di capitale per finanziare un'ulteriore transizione energetica è molto consistente e Infranity continuerà a sostenerlo attivamente”, ha commentato Garbiñe Unda Barturen, Investment Director di Infranity.Akereos ha operato come unico bookrunner, strutturatore e consulente esclusivo per il debito di Enfinity Global. Milbank ha agito come consulente legale di Enfinity Global e Ashurst ha operato come consulente legale del club deal di investitori.