Borse europee toniche. Piazza Affari resta in pole

(Teleborsa) -e per, chenel Vecchio Continente, grazie a qualche spunto positivo fra le Blue-Chips.Una mattinata nel complesso vissuta all'insegna della cautela, in vista di alcuniimportanti come la fiducia dei consumatori. Frattanto,ha registrato un peggioramento a luglio, confermando la, che ha segnato una stagnazione nel 2° trimestre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 77,02 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +141 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,67%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,35%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,04%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 33.763 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 35.943 punti. Senza direzione il(+0,1%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(+0,05%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,24%.avanza dell'1,92%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,79%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,18%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,91%.Tentenna, che cede lo 0,89%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%.del FTSE MidCap,(+2,64%),(+1,93%),(+1,47%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,29%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,38%.