Wall Street debole. Focus su dati e Federal Reserve

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street, all'indomani dei nuovi record del Dow Jones, con l'attenzione degli investitori concentrata sui dati economici, in arrivo in settimana, per capire le prossime mosse della Federal Reserve.La banca centrale statunitense sembra pronta a ridurre il costo del denaro. I dati su crescita, inflazione e fiducia dei consumatori americani, in arrivo nei prossimi giorni, aiuteranno a capire in quale direzione andrà l'istituto guidato da Jerome Powell.Gli occhi sono puntati anche sul colosso dei chip per l'intelligenza artificiale,in vista della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, in calendario domani.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 41.241 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,34%, scambiando a 5.598 punti. In lieve ribasso il(-0,68%); come pure, in frazionale calo l'(-0,4%).