Wall Street resta al palo

(Teleborsa) -, che sconta qualche presa di profitto e l'attesa per i conti di Nvidia domani. IL settore tech, soprattutto quello dell'intelligenza artificiale, è stato sin qui l'elemento di spinta del mercato statunitense. Attesi in chiusura di settimana anche i dati dell'inflazione: il PCE index una misura attendibile dell'inflazione osservata dalla Fed.ha chiuso stabile a 41.241 punti, mentre si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,32%, chiudendo a 5.617 punti. In discesa il(-1,04%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,35%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,11%),(+0,72%) e(+0,61%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,12%) e(-0,81%).Tra i(+1,54%),(+1,50%),(+1,35%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,00%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,14%),(+2,36%),(+2,22%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -28,51%.Sensibili perdite per, in calo del 4,20%.In apnea, che arretra del 4,05%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,83%.