Borsa di New York chiude cauta

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione in cauto rialzo, in attesa dei conti di Nvidia che usciranno mercoledì nel dopo-borsa USA. Sui livelli della vigilia ilche si ferma a 41.251 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata poco mosso anche l', che si ferma a 5.626 punti. Guadagni frazionali per il(+0,33%); pressoché invariato l'(+0,16%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,63%) e(+0,49%). Nel listino, i settori(-0,93%),(-0,74%) e(-0,47%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,20%),(+1,11%),(+0,94%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,36%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,04%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+3,11%),(+2,76%),(+2,62%) e(+2,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,09 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,14%.