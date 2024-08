Euronext lancia tre contratti spread su materie prime agricole

Euronext

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il. I contratti di spread sono contratti future che hanno come sottostante un differenziale di prezzo tra due prodotti diversi, e in questo caso due future su materie prime agricole (grani, mais, ecc). I contratti spread inizieranno a esserehanno i seguenti prodotti sottostanti: Futures Euronext Milling Wheat n.2 vs Futures CBOT sul grano; Futures Euronext Milling Wheat no.2 vs Futures Grano CBOT KC HRW; Futures Euronext Milling Wheat no.2 vs Futures Euronext MaisPer ciascun contratto saranno previste(marzo, maggio, settembre e dicembre). Al momento del lancio, saranno disponibili per la negoziazione cinque scadenze, da dicembre 2024 a dicembre 2025.Sino ad ora, i trader dovevano negoziare separatamente i diversi contratti futures, eseguendo una strategia di spread in due operazioni inverse su ciascun contratto definitivo. - spiega una nota - I contratti spread lanciati da Euronext consentiranno invece agli investitori ed agli hedger di eseguire una strategia di spread in una sola operazione, apportando vantaggi significativi in termini di riduzione di costi e rischi di esecuzione di due contratti diversi o rischi legati alla trattazione in valute differenti.