Piazza Affari positiva insieme al resto d'Europa

(Teleborsa) -, così come per il resto di Eurolandia. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'. L'attenzione degli operatori resta puntata sui conti di Nvidia, che rappresenta un termometro sullo stato di salute del settore tech, e sui dati relativi all'inflazione USA.Sul fronte macro, la crescita della massa monetaria M3 dell'Eurozona è apparsa deludente, ma i prestiti al settore privato hanno dato segnali positivi. Doccia fredda dall'Istat, che ha confermato un nuovo calo del fatturato dell'industria a luglio.Lieve calo dell', che scende a quota 1,113. Lieve calo dell', che scende a 2.509,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 74,93 dollari per barile, con un calo dello 0,79%.Invariato lo, che si posiziona a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,65%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,54%, senza slancio, che negozia con un -0,02%, eè stabile, riportando un moderato +0,16%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,30% a 33.880 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.066 punti.Ilnella seduta del 28/08/2024 è stato pari a 1,66 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,57 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,35 miliardi di azioni, rispetto ai 0,46 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,63%),(+2,63%),(+2,20%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,65%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.del FTSE MidCap,(+8,06%),(+4,68%),(+1,87%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,49%.scende del 2,44%.Calo deciso per, che segna un -1,63%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%.Tra lepiù importanti:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 91 punti)10:00: M3, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,2%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. -1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,7 Mln barili; preced. -4,65 Mln barili)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,8%).