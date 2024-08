Borsa di New York apre scambi in rialzo

Nvidia

(Teleborsa) -, dopo la cautela evidenziata ieri in attesa dei. La big dei chip per l'intelligenza artificiale ha annunciato risultati superiori alle attese e previsioni ampiamente in linea con il consensus. Un effetto sell on news continua a openalizzare il titolo, che ha registrato un pesante calo ieri nella sessione after hours della borsa americana.A sostenere il sentiment di mercato concorrono anche iusciti oggi prima dell'apertura:precedente e si conferma in forte accelerazione rispetto all'1,4% del trimestre precedente, grazie alla crescita dei consumi e degli utili societari.Bene anche il dato sulle runità nell'ultima settimana, mentre il benchmark dell'inflazione (conferma una, deponendo a favore di un taglio die tassi da parte della Fed.Alla Borsa di New York apre sui livelli della vigilia il,che fa segnare un +0,01%, mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 5.607 punti. Buona la prestazione del(+0,79%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,38%).